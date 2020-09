Iturbe e Farias per l’attacco dello Spezia. Sulla fascia idea Sala (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Spezia: il club ligure pensa a Iturbe e Farias per l’attacco. Sulla fascia piace lo svincolato Sala Lo Spezia ha dato inizio al calciomercato. In vista della prossima stagione di Serie A, il club ligure sta sondando il terreno per Juan Manuel Iturbe e Diego Farias, attaccanti rispettivamente del Pumas e del Cagliari. Come riportato da Sky Sport, il direttore dell’area tecnica Mauro Meluso pensa anche allo svincolato Jacopo Sala per rinforzare la fascia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

