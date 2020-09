Immigrati, Musumeci aspetta Conte al varco: “Soddisfatto a metà, valuteremo gli impegni assunti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – All’indomani del vertice a Palazzo Chigi tra il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e il premier Giuseppe Conte sull’emergenza sbarchi nell’isola, il governatore resta “diffidente” nei confronti di Palazzo Chigi, perché ha sì assunto “diversi impegni” ma non ha fornito “alcuna certezza” sull’assedio continuo di barconi barchini carichi di clandestini a Lampedusa. “La diffidenza è legittima – spiega Musumeci a Radio Anch’io su Rai Radio1 – poiché dopo dieci anni è stato posto per la prima volta” il tema “umanitario e quello sanitario” delle condizioni di questi “sfortunati”. Ma, precisa il governatore, “siamo soddisfatti a ... Leggi su ilprimatonazionale

