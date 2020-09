I modelli di Gucci, tra bellezza e diversità (ben prima di Armine Harutyunyan) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il «caso» Armine Harutyunyan, che da circa una settimana continua ad alimentare discussioni tra estetica, sociologia ed economia, ha mostrato ancora una volta quanto sia apparentemente semplice e immediato parlare del sistema moda. Spesso, però, senza conoscerne i meccanismi e tantomeno i precedenti. La stragrande maggioranza degli internauti infatti, grida in tutta immediatezza all’operazione marketing – nata per giunta da una fake news sull’inserimento della modella in una lista sulle donne più belle del mondo – non avendo ben chiaro cosa essa significhi: la maison di retta creativamente da Alessandro Michele infatti, nella top mondiale dei fashion brand, da anni va esattamente contro i canoni di bellezza imoperanti e onnipresenti, imponendosi con una nuova forma di narrazione, dalle passerelle alle campagne pubblicitarie. Leggi su vanityfair

