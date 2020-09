Firenze. Accordo per promuovere e tutelare i diritti delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie (Di giovedì 3 settembre 2020) Si rafforza la collaborazione tra la Regione e le associazioni toscane per la salute mentale. Firmato l’Accordo da parte dell’assessora regionale al diritto alla salute e di Gemma Del Carlo, presidente del Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale. L’Accordo prevede un finanziamento regionale pari a 25 mila euro. Il Coordinamento è una associazione onlus di promozione sociale, costituita nel 1993, che riunisce 53 associazioni di volontariato di familiari e utenti di tutte le province della Toscana. Lo scopo principale del Coordinamento è quello di tutelare i diritti delle persone con disagio mentale e ... Leggi su laprimapagina

