Elisabetta Gregoraci Instagram, pronta a conquistare il Grande Fratello Vip: «Incantevole!» (Di giovedì 3 settembre 2020) Ormai è ufficiale, Elisabetta Gregoraci farà parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta Alfonso Signorini. Da poco la showgirl ha concluso la sua esperienza con Battiti Live e ora è pronta a conquistare il pubblico del reality di Canale 5. In attesa di entrare nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci su Instagram continua a stupire i suoi fan con degli scatti a dir poco pazzeschi. Poche ore fa ha postato una sua foto in body che ha letteralmente scatenato la fantasia dei suoi numerosi followers (ben oltre un milione). Una marea di commenti e like ha inondato il post. Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci ... Leggi su urbanpost

