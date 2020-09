Dwayne Johnson, «The Rock», tutta la famiglia positiva al coronavirus: «La battaglia più dura» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il coronavirus non si ferma neppure di fronte a «The Rock». Il gigantesco attore americano, infatti, ha annunciato su Instagram di aver contratto il Covid-19 insieme a tutta la sua famiglia: «Voglio darvi un piccolo aggiornamento riguardo a ciò che mi è successo nelle ultime tre settimane», esordisce Dwayne Johnson nel video social. «Io, mia moglie Lauren e le nostre due figlie Jasmine (4) e Tiana (2) siamo risultati positivi al tampone». Leggi su vanityfair

Agenzia_Italia : Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social - Corriere : «The Rock», la moglie e le due figlie positivi al coronavirus - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dwayne Johnson: “Io e la mia famiglia positivi al COVID-19” - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Dwayne Johnson: 'Io e la mia famiglia contagiati dal coronavirus, ora stiamo bene'… - BreakingItalyNe : RT @RepSpettacoli: Dwayne Johnson: 'Io e la mia famiglia contagiati dal coronavirus, ora stiamo bene' -

Ultime Notizie dalla rete : Dwayne Johnson

Anche The Rock positivo al Coronavirus. Dopo Tom Hanks con la moglie Rita Wilson, Antonio Banderas e Mel Gibson, anche Dwayne Johnson, ex wrestler, attore e produttore cinematografico statunitense ha ...Il coronavirus continua a contagiare anche Hollywood. Dopo Tom Hanks con la moglie Rita Wilson, Antonio Banderas e Mel Gibson, anche l'attore, ex wrestler e produttore cinematografico Dwayne Johnson h ...