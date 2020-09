Draghi attacca Conte e governo: “Basta sussidi”. Scende in campo? (Di giovedì 3 settembre 2020) Uno spettro si aggira per l’Europa e agita i sonni di Giuseppe Conte. Non tanto l’opposizione italiana, slegata di fatto da interessi e approdi differenti e in attesa di capire cosa succederà dentro la Lega con l’astro nascente Zaia. Lo spettro in questione è Mario Draghi, ex presidente della Bce e secondo molti unica personalità in grado di traghettare l’Italia fuori dalla crisi post Covid. Già da tempo, dietro le quinte, sono in molti a preparare la tavola a Draghi premier in un governo allargato, se non proprio di unità nazionale. Il Pd, insofferente rispetto a Conte e politicamente paralizzato da mesi, lo sosterrebbe. La parte del M5s che fa capo a Di Maio pure. Berlusconi lo voleva addirittura candidare ufficialmente, Renzi lo ha invocato ... Leggi su quifinanza

