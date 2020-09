Dolce e Gabbana, “il Rinascimento e la Rinascita” (Di giovedì 3 settembre 2020) Dolce e Gabbana sbarcano a Firenze con un grande evento di Alta Moda mai visto prima. L’evento, inaugurato ieri 2 settembre 2020, proseguirà durante la giornata di oggi, 3 settembre e si concluderà domani, 4 settembre. Tre giorni intensi e ricchi di colpi di scena, intrisi di arte, moda e cultura. Arte, moda e cultura … Leggi su periodicodaily

Dolce e Gabbana sbarcano a Firenze con un grande evento di Alta Moda mai visto prima. L’evento, inaugurato ieri 2 settembre 2020, proseguirà durante la giornata di oggi, 3 settembre e si concluderà ...Trentotto artigiani, quattro eventi, una testimonial star come Monica Bellucci, e per madrina Bona Frescobaldi per un evento, quello di Dolce&Gabbana — oggi e domani a sfilare con l’haute couture a Fi ...