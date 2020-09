De Laurentiis: “Papastathopoulos? Stiamo lavorando. In uscita si ha a che fare con dei ricattatori” (Di giovedì 3 settembre 2020) Nell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente De Laurentiis ha risposto anche a domande sul mercato. Compresa una su Papastathopoulos? Arriverà al Napoli? Questa la risposta del patron azzurro: «Stiamo lavorando, il mercato in uscita è tutto una risata. A me diverte, le palle si gonfiano a dismisura e ognuno si inventa la qualunque e sembra che stai parlando con delle persone che sono dei ricattatori. Oramai ci ho fatto il callo, sto nuotando in mezzo, ma è anche molto divertente perché quando li sento parlare voglio vedere a che punto di sfacciataggine vogliono arrivare». L'articolo De Laurentiis: “Papastathopoulos? Stiamo lavorando. In uscita si ha a che fare con ... Leggi su ilnapolista

claudioruss : #Napoli De Laurentiis: '#Koulibaly e #Milik? Da ora in poi venderò tutti anche dopo un anno. Stiamo lavorando su… - napolista : De Laurentiis: “Papastathopoulos? Stiamo lavorando. In uscita si ha a che fare con dei ricattatori” “Il mercato in… - Salvato95551627 : RT @claudioruss: #Napoli De Laurentiis: '#Koulibaly e #Milik? Da ora in poi venderò tutti anche dopo un anno. Stiamo lavorando su #Papastat… - Noovyis : (De Laurentiis: “Se in futuro arriveranno offerte importanti, noi cederemo tutti. Stiamo lavorando su Papastathopou… - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis: '#Papastathopoulos? Ci stiamo lavorando. Da ora posso cedere tutti se c'è una buona offerta' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Papastathopoulos 'O Ciuccio s'appresentaje a Mmarassi contr'ê crifune lucale i 'e scummaje 'e sanco IlNapolista