Conte convocato dal Copasir: “Vogliamo chiarezza sulla riforma degli 007” (Di giovedì 3 settembre 2020) Una storia dalle tinte ancora fumose, troppo. Che rischia di complicarsi col passare dei giorni soprattutto per il premier Conte, invitato in queste ore dall’Ufficio di Presidenza del Copasir per un colloquio ovviamente riservato e in data ancora da definire. Il segnale di come anche il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica sia intenzionato a volerci vedere chiaro in merito a una storia, la riforma dei vertici degli 007, diventata parecchio spinosa per il presidente del Consiglio, sotto accusa per la scelta di introdurre nel silenzio generale la norma all’interno di un decreto legge pensato, teoricamente, per rilanciare l’economia colpita dal coronavirus. E costretto a fare i conti anche con il fuoco amico. Riepilogando, per chi si forse perso qualche puntata di questa assurda ... Leggi su ilparagone

