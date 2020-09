Calciomercato – Incontro tra l’Inter e gli agenti di Dalbert: priorità a squadre di Serie A (Di giovedì 3 settembre 2020) Dalbert in cerca di una nuova squadra in Serie A Dalbert on rimarrà all’Inter oltre la fine del Calciomercato. E’ questo lo scenario che si presenta al club nerazzurro e agli agenti del giocatore che, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, si sono incontrati nella giornata odierna per discutere del suo futuro dopo il mancato rinnovo del prestito alla Fiorentina che vedeva coinvolto anche Biraghi. “Per i nerazzurri il brasiliano è in uscita (a bilancio pesa poco meno di 10 milioni), la Fiorentina d’altro canto non ha manifestato l’interesse di acquistarlo a titolo definitivo. Il giocatore sarebbe rimasto volentieri in Viola, ma in ogni caso l’entourage sta lavorando per trovargli una nuova squadra in Italia”. L'articolo ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Incontro Juve, incontro con gli agenti di Mandragora: futuro già deciso Calciomercato.com Calendario Nations League calcio: orari prima e seconda giornata, date, tv, programma, streaming

Nations League 2020-2021: si parte. Dopo un lungo stop, che ha costretto l’UEFA anche al rinvio di Euro 2020, le rappresentative nazionali sono pronte a tornare in campo. Saranno 16 le compagini a par ...

Italia-Slovenia Under21 oggi: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni

Dieci mesi dopo l’ultima partita giocata, torna in campo quest’oggi la Nazionale italiana di calcio maschile under 21 in un incontro amichevole contro la Slovenia in programma a Lignano Sabbiadoro con ...

