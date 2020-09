Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2020: Il generale Dalla Chiesa, Seat Music Awards 2020, The Good Doctor, dati Auditel e share (Di giovedì 3 settembre 2020) Ascolti Tv mercoledì 2 settembre 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Alle ore 10 circa di oggi, giovedì 3 settembre 2020, i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv mercoledì 2 settembre 2020: i canali Mediaset in prima serata Il consueto appuntamento estivo con “Paperissima sprint” (.000 spettatori, share del %) anticipa su Canale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 2 settembre 2020: Il generale Dalla Chiesa, Seat Music Awards 2020, The Good Doctor, dati Audi… - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2020 - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2020 - toysblogit : Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2020 - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 26 agosto 2020. Testa a testa tra il finale di Come Sorelle (13.9%) e Superquark (13.9%). It… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Ascolti USA del 29 aprile: SEAL Team cresce verso il finale Teleblog