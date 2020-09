Alla scuola manca un piano B (Di giovedì 3 settembre 2020) Non voglio neanche commentare le manifestazioni o i proclami anti-covid: se qualcuno è convinto di sconfiggere una epidemia richiedendo la libertà di fare come lo struzzo, negando il pericolo, pare difficile articolare una ragionevole interlocuzione. Evitare di guardare il pericolo è una strategia perdente: di fronte a un rischio evidente e comprovato una persona ragionevole tiene gli occhi aperti e predispone una possibile strategia di riduzione, se non di abbattimento del rischio.Troppa pressione è stata esercitata da uno strombazzante coro no-covid, no-mascherine, no-“limiti Alla libertà di fare ciascuno quel che gli pare”. Abili agitatori politici hanno fatto leva sulla insofferenza per le oggettivamente antipatiche misure anti-contagio; favoriti da una diffusa difficoltà a gestire l’informazione sui dati ... Leggi su huffingtonpost

paola_demicheli : Siamo l’unico paese al mondo che fornirà 11 milioni di mascherine alla scuola ogni giorno - matteosalvinimi : Questa mattina a Cairo Montenotte (Savona), ci tenevo a passare alla scuola di Polizia Penitenziaria per salutare d… - elenabonetti : Sulla scuola abbiamo davanti una sfida importante: nei mesi che ci aspettano dobbiamo pensare a una riqualificazion… - Max_Alle : RT @lucianocapone: Grazie alla Pista ciclabile sullo Stretto gli studenti potranno andare a scuola da Messina a Reggio direttamente con i b… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Alla scuola manca un piano B -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scuola Rientro a scuola, Campania domani decide se rinviare al 24. Solo 10% docenti e Ata ha fatto test sierologici Orizzonte Scuola Nuovi corsi di danza alla Scuola di teatro musicale con i maestri internazionali

La Scuola di teatro musicale - con i fondatori Davide Ienco e ... Per i non addetti al lavori, Giuseppe Carbone è stato direttore di ballo alla Scala e all’Opera di Roma, fondatore del balletto di ...

Scuola, sindaco di Desulo abolisce i gruppi whatsapp mamme: pioggia di like

Desulo, 3 settembre 2020– Siamo già a settembre, ma i toni del social post di Facebook del Sindaco di Desulo Luigi Littarru assumono quelli di un certo giorno di aprile. Fatto sta che il primo cittadi ...

La Scuola di teatro musicale - con i fondatori Davide Ienco e ... Per i non addetti al lavori, Giuseppe Carbone è stato direttore di ballo alla Scala e all’Opera di Roma, fondatore del balletto di ...Desulo, 3 settembre 2020– Siamo già a settembre, ma i toni del social post di Facebook del Sindaco di Desulo Luigi Littarru assumono quelli di un certo giorno di aprile. Fatto sta che il primo cittadi ...