After 2: incassi record nel primo giorno di programmazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo il primo giorno di programmazione nelle sale, After 2 conquista il botteghino italiano con incassi record. After 2 è già record di incassi al botteghino italiano dopo il primo giorno di programmazione con 650.000 euro. Il nuovo attesissimo capitolo tratto della saga bestseller di Anna Todd, al suo debutto al cinema, ieri 2 settembre 2020, scalza Tenet e conquista nettamente la vetta della classifica. After 2 - Un cuore in mille pezzi, uscito ieri nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution in collaborazione con Leone Film Group, registra dunque il miglior debutto - con un incasso totale di 650.000 euro e una media a copia di 1.015 euro - dopo ... Leggi su movieplayer

