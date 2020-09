USA, domande mutuo si confermano in calo (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Ancora in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 28 agosto 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una flessione del 2% dopo il -6,5% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 3,1%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un lieve decremento dello 0,2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 3,08% dal 3,11% della settimana precedente. Leggi su quifinanza

kaleidosclouds : Oooh l'intervista di USA today mi è piaciuta. Solo domande per i ragazzi, niente cose random. Bravi - megaptea : RT @f_ronchetti: Domande di brevetto depositate presso l’UEB (Ufficio Europeo dei Brevetti) e l’USPTO (Ufficio Brevetti USA) dei principali… - witchygukk : NADIA FATTI DUE DOMANDE SE TU ED IL TUO PAESE (sempre se vieni dagli usa, ma penso di sì perché solo gli americani… - FrancoPisano69 : RT @LaVeritaWeb: Durante l'incontro di oggi tra il ministro degli Esteri cinese e Luigi Di Maio non si potranno fare domande. Nessuno osa d… - techpat_yt : @terminologia @silviettinabb @MauroV1968 Che scemo, avevo pensato solo alle frasi affermative e non alle domande!… -

Ultime Notizie dalla rete : USA domande USA, domande mutuo si confermano in calo Teleborsa USA, domande mutuo si confermano in calo

(Teleborsa) - Ancora in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 28 agosto 2020. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una flessione del 2% dopo ...

Coronavirus e ritorno a scuola: le risposte di Burioni alle due domande che tutti si fanno

Si torna a scuola dopo la chiusura nel mese di marzo per l'emergenza coronavirus. Le regioni vanno in ordine sparso, e lunedì 14 settembre la prima campanella suonerà soltanto in alcune zone d'Italia ...

(Teleborsa) - Ancora in calo le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 28 agosto 2020. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una flessione del 2% dopo ...Si torna a scuola dopo la chiusura nel mese di marzo per l'emergenza coronavirus. Le regioni vanno in ordine sparso, e lunedì 14 settembre la prima campanella suonerà soltanto in alcune zone d'Italia ...