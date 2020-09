Tennis, US Open 2020: Berrettini batte Soeda, passa il turno anche Caruso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si è concluso il match tra Matteo Berrettini e Go Soeda, valido per il primo turno maschile degli Us Open 2020 di Tennis. Sul campo del Louis Armstrong Stadium è stato l’italiano ad avere la meglio in tre set (7-6 (5) 6-1 6-4) e a conquistare così l’accesso al secondo turno. Berrettini ha messo in campo una prestazione maiuscola, arricchita da 18 ace, 94% di servizi vincenti (64% di servizi in campo) e 30 errori non forzati (contro i 18 del giapponese). Il primo set è stato una battaglia punto a punto, con Berrettini capace di rimontare dal 3-5 nel tie-break al conclusivo 7-5. Nella seconda frazione l’azzurro è stato straripante, vincendo rapidamente i primi cinque game e mantenendo ... Leggi su sportface

