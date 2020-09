Susanna Avesani Pinto morta per la puntura di una vespa in piscina: “Scivolata via da me in tre minuti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Avrebbe fatto in tempo a dire al marito “sto per svenire” prima di morire. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Susanna Avesani Pinto è morta per una puntura di una vespa mentre si trovava in piscina. “L’ho vista scivolare via da me in tre minuti, quando i soccorsi sono arrivati per portarla nella terapia intensiva di Parma era già in arresto cardiaco”, ha detto il marito Silvio Pinto. Susanna era una delle voci più influenti nel campo della moda, tra le prime a portare il made in Italy nel mondo attraverso la figura del buyer, oggi divenuta cruciale per il fashion system. Aveva 66 anni. Il debutto negli anni ’70 e da lì una stretta vicinanza con i grandi della ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il personaggio della moda milanese e internazionale uccisa da una tragica fatalità. Grazie a lei i grandi marchi di moda italiani sono sbarcati all’estero. Il dolore del marito Silvio Pinto ...

