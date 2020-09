Stati Uniti, il tramonto dei Kennedy: fuori dal Congresso per la prima volta dal ’47. Il nipote di Bob sconfitto dal candidato di Ocasio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dal gennaio del 2021 i Kennedy saranno fuori dal Congresso: a parte una piccola parentesi di due anni, non succedeva dal 1947. Joseph Patrick Kennedy III, nipote di Bob Kennedy e pronipote di Jfk, è diventato il primo esponente della famoso clan politico americano a perdere nel feudo di famiglia del Massachusetts, nelle primarie per un seggio al Senato. Deputato dem di 39 anni, Kennedy junior è stato sbaragliato con una decina di punti di distacco da un veterano progressista del partito, il 74enne senatore uscente Edward Markey, da 44 anni a Capitol Hill, di cui sette nel ramo alto del parlamento. Una sconfitta che potrebbe segnare il tramonto di una famiglia paragonata negli Stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

LOS ANGELES - "Torre di controllo, American 1997, abbiamo appena superato un ragazzo in un jet pack". È quanto si sente dalle registrazioni aeree su cui sta indagando la Federal Aviation Administratio ...

Oristano, Antiquarium chiuso: un dipendente positivo al Covid

ORISTANO.Un caso di positività al COVID-19 è stato registrato tra il personale dell’Antiquarium Arborense di Oristano. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie al Sindaco di Oristano Andrea Lutzu. Il ...

