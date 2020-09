Scuola, Meloni: “Dal governo disastri su disastri. Sono degli incompetenti, devono andare a casa” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “disastri su disastri, questo governo di incompetenti e anti-italiani deve andare a casa il prima possibile. La Scuola, l’Italia e gli italiani meritano di più”. Giorgia Meloni interviene sul tema dalla sua pagina Facebook nel giorno in cui – tra caos graduatorie, precari in piazza, nuove indicazioni anti Covid del Cts e chi più ne ha più ne metta – emerge tutta l’inadeguatezza del ministro e del governo stesso anche rispetto al comparto istruzione. Sulla Scuola Salvini cita Sgarbi: “Capre! Capre! Capre!” Toni diversi, ma messaggio identico anche da parte di Matteo Salvini. “La Azzolina è un’incompetente. Come ... Leggi su secoloditalia

