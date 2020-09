Rientro a scuola, ora preoccupano le supplenze e le cattedre per il sostegno. Corsa contro il tempo per 250mila cattedre (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Un disastro”. Usano questo termine i dirigenti scolastici per definire la situazione organici al primo di settembre. Ai loro docenti, convocati per il collegio d’inizio anno scolastico, hanno dovuto dire che mancano insegnanti (di sostegno e non) e bidelli. Una situazione prevista dalle organizzazioni sindacali che parlano della necessità di 250mila supplenti. Quest’anno ad aumentare i consueti problemi legati alle nomine è anche la questione dell’organico cosiddetto Covid ovvero un potenziamento di personale pari a circa 70mila docenti che saranno assunti a tempo determinato per rispondere all’emergenza sanitaria e dallo sdoppiamento delle aule. Secondo viale Trastevere i presidi hanno avuto in queste ore l’informazione in merito a quanti di questi docenti e collaboratori avranno ... Leggi su ilfattoquotidiano

