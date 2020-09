Rammarico Maradona, il Napoli replica: “Ci scusiamo con i tifosi e con Diego” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri è arrivato il messaggio social di Diego Armando Maradona, che rimproverava al Napoli di non aver ricordato il successo in Supercoppa contro la Juventus per 5-1, risalente al 1990. In giornata è arrivata la replica della società azzurra tramite Twitter. Ecco quanto si legge sull’account ufficiale del Napoli. Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci è sfuggita la data della ricorrenza. Ricordiamo tutte le date importanti come questa! Ci scusiamo con i tifosi e con Diego. 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 2, ... Leggi su anteprima24

