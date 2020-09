Prima giornata Serie A 2020/2021: ecco le partite e le date (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si riparte. E’ stato tolto il velo al campionato di Serie A 2020/2021 con la Prima giornata che comincerà sabato 19 e domenica 20 settembre, eccezion fatta per Atalanta e Inter che hanno ricevuto una deroga visto che sono state impegnate in Europa nelle Final Eight di Champions ed Europa League e presumibilmente recupereranno i rispettivi match il 30 settembre. Di seguito gli accoppiamenti della Prima giornata che aprirà il campionato di calcio. Prima giornata – 19/20 SETTEMBRE Benevento-Inter Fiorentina-Torino Genoa-Crotone Juventus-Sampdoria Lazio-Atalanta Milan-Bologna Parma-Napoli Sassuolo-Cagliari Udinese-Spezia Verona-Roma Leggi su sportface

