Premio per 'eroi Covid' in Alto Adige (Di mercoledì 2 settembre 2020) BOLZANO, 02 SET - In Alto Adige gli 'eroi Covid', ovvero il personale delle strutture sanitarie e sociali che si è speso durante l'emergenza coronavirus, riceverà un Premio in denaro, che ammonta tra ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Premio per Premio per 'eroi Covid' in Alto Adige Tiscali Notizie Cordoglio per la scomparsa del critico d'arte Philippe Daverio assegnatario del Premio CortonAntiquaria

Il Sindaco di Cortona Luciano Meoni e il direttivo della Cortona Antiquaria esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Philippe Daverio Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del ...

Premio Sila ’49, la nona edizione entra nel vivo con “Intanto” di Paolo Jedlowski

Sarà Paolo Jedlowski (sociologo di fama internazionale, calabrese di adozione) ad aprire con il suo romanzo, “Intanto”, la serie di dieci presentazioni dei libri finalisti della nona edizione del Prem ...

