Nuova vittima del Coronavirus in Sicilia, morta una donna di Avola (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una donna di 66 anni originaria di Avola ma che si trovava a Modica deceduta presso l ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa . Era stata ricoverata il 30 agosto, positiva al covid-19 , a seguito di una ... Leggi su gazzettadelsud

murdervstories : Il processo d'appello è incominciato il 30 giugno 2017. La difesa esibisce come nuova prova una foto satellitare, s… - GazzettaDelSud : Nuova vittima del #Coronavirus in Sicilia, morta una 66enne di Avola - sardanews : Coronavirus, la Sardegna piange una nuova vittima: è un uomo di Bonorva - sardanews : Coronavirus in Sardegna, salgono a 73 i nuovi contagi e c’è una nuova vittima - CorridoniLuis : -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova vittima Nuova vittima del Coronavirus in Sicilia, morta una donna di Avola Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia Rocco Casalino e il fidanzato, le foto dell’abbraccio. «Ci siamo lasciati», aveva detto

Rocco Casalino sarebbe ancora fidanzato con Josè Carlos Alvarez Aguila. Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha immortalato l’attuale portavoce del premier Conte e il compagno cub ...

Coronavirus, 73 nuovi casi nell’isola

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 73 nuovi casi, 65 da attività di screening e 8 da sospetto diagnostico. Nella giornata di oggi si registra una nuova vittima, un p ...

Rocco Casalino sarebbe ancora fidanzato con Josè Carlos Alvarez Aguila. Lo dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha immortalato l’attuale portavoce del premier Conte e il compagno cub ...Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 73 nuovi casi, 65 da attività di screening e 8 da sospetto diagnostico. Nella giornata di oggi si registra una nuova vittima, un p ...