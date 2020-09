Leghisti sotto palazzo Chigi: "Stop invasione, processate anche noi" (Di mercoledì 2 settembre 2020) "processate anche me, io sto con Salvini" portano scritto sulle t-shirt i parlamentari della Lega che oggi hanno partecipato a un flah mob a sorpresa sotto palazzo Chigi. Il riferimento è evidentemente al processo che l’ex ministro dell’Interno dovrà affrontare a ottobre, per il caso Open Arms. In mano i Leghisti hanno dei cartelli rossi con la scritta "Stop invasione".Il flash mob, dicono, è "a sostegno di Musumeci", il governatore siciliano che aveva chiuso porti e hotspot dell’isola ma che si è visto sospendere la sua ordinanza dal Tar di Palermo. Tar Sicilia sospende l’ordinanza Musumeci, il governatore: 'Non faremo passi indietro' Salvini: 'Ennesima vergogna ... Leggi su blogo

