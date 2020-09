Katy Perry si mostra 5 giorni dopo il parto e ci impone di non avere paura (Di mercoledì 2 settembre 2020) . La popstar è diventata mamma di Daisy Dove, nata dal suo amore per l’attore Orlando Bloom. Un grande cambiamento per Katy che sta affrontando per la prima volta gioie e mutamenti della maternità. Proprio come aveva fatto durante la gravidanza, anche dopo la nascita della piccola Daisy, la Perry ha voluto condividere alcune foto su Instagram. La cantante ha postato nelle Stories uno scatto che la ritrae di fronte allo specchio senza trucco e con i capelli un po’ spettinati, ma comunque bellissima. L’immagine, pubblicata nella serata dei Video Music Awards di MTV, è piuttosto significativa. Katy infatti ironizza sul suo look costituito da nursing bra per l’allattamento e mutande contenitive. Un vero e proprio inno al body positive e una lezione per chi fatica ad accettarsi, ... Leggi su dilei

