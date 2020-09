Juve, Suarez più vicino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Calciomercato, Luis Suarez più vicino alla Juventus. L’attaccante in uscita dal Barcellona è la prima alternativa per i bianconeri. Suarez si avvicina alla Juventus di Andrea Pirlo, ancora alla ricerca di un attaccante in grado di andare a completare un reparto già forte di nomi del calibro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. I bianconeri avrebbero fatto passi in avanti verso il Pistolero Suarez, in uscita dal Barcellona che ad oggi rappresenta un cantiere aperto. Lo scopo è quello di rivoluzionare la rosa per aprire un altro ciclo vincente. Magari con Messi, ma questo è un altro discorso. Calciomercato, Suarez più vicino alla Juventus La Juventus avrebbe deciso ... Leggi su newsmondo

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - La Juve in queste ore è andata molto avanti per Suarez, raggiungendo un principio di accordo… - SkySport : Juve-Suarez, contatti continui: l'intesa è vicina. Le news di calciomercato - forumJuventus : GdS: 'Suarez, clamorosa svolta: l’uruguaiano a un passo dalla Juve, accordo trovato sull’ingaggio, ora deve liberar… - Robyonekenoby69 : @Marco562017 @ChiaraGabibba Non c’è, ma se Pirlo gioca anche nelle trasferte più ostiche con il tridente CR7, Dybal… - Matteo_003 : Se la Juve prende #Suarez gratis, smetto di seguire il campionato italiano. -