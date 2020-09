Giorgi-Osaka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Camila Giorgi ha superato Alison Van Uytvanck con alcune difficoltà, assicurandosi però il pass per il secondo turno degli Us Open 2020. La stella del tennis femminile italiano proverà a contrastare la nipponica Naomi Osaka, già detentrice di titoli Slam pur essendo un’atleta classe ’97: sarà uno scontro tutto da vivere, fra due giocatrici che non mollano mai. La disputa andrà in scena fra la notte di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, esattamente alle ore 01.00, con diretta televisiva garantita da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Danz) e live streaming su Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface

