Catania, primo acquisto: è ex Rieti Zanchi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Catania batte il primo colpo di mercato. Arriva Andrea Zanchi che secondo tuttoc.com avrebbe già un accordo concluso con la società etnea. Il giocatore, laterale sinistro di difesa, avrebbe già raggiunto i suoi prossimi compagni in ritiro e nelle prossime ore verrà ufficializzato. Sul classe ’91, ex Perugia e Gubbio, c’erano anche Monopoli e Viterbese. Zanchi, nell’ultima stagione, ha giocato con la maglia del Rieti, retrocesso in Serie D. Il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale con la società etnea. Catania, primo acquisto: è ex Rieti Zanchi ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Catania primo Palermo, primo collegio docenti al Saladino. Catania: "Segnale forte, intendiamo riaprire la scuola" Giornale di Sicilia Gravina di Catania, vanno a rubare al “Katanè” e portano anche la figlioletta: arrestati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 38enne Salvatore TROVATO e la 30enne Grazia SIDOTI, entrambi di Aci Sant’Antonio e gravati ...

Catania, truffa dello specchietto ai danni di un anziano: coniugi notinesi arrestati in via Galermo

