Cannavaro: “Gattuso è molto esigente. De Laurentiis gestisce bene il club” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista oggi Fabio Cannavaro, grande amico e conoscitore di Pirlo e Gattuso sul possibile esito della prossima stagione «Presto per dirlo, col mercato aperto ancora un mese. Però l’Atalanta rimane una macchina da guerra: sintonia nelle scelte tecniche e una struttura di società collaudata, un riferimento per il calcio italiano. La Lazio di Inzaghi fa bene da anni e sarà sempre fra le prime e poi mi piace il Napoli». Ne ha parlato con Gattuso? «Siamo stati una sera a cena …ncopp ‘a Posillipo. A lui piace molto, come a me, il lavoro che facciamo. Studia, si aggiorna. Bisogna ragionare da manager. Dall’esperienza col Milan è uscito maturo, rafforzato. E poi Rino è sempre onesto, molto esigente con se ... Leggi su ilnapolista

