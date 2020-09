Calendario Serie A 2020/2021: il sorteggio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Calendario della Serie A 2020/2021, tutte le partite della nuova stagione. Il sorteggio mercoledì 2 settembre alle ore 12.00. La nuova stagione calcistica prende il via con la cerimonia della compilazione del Calendario di Serie A 2020-2021. Dopo un campionato fortemente condizionato dall’emergenza coronavirus e finito a cavallo tra luglio e agosto, si riparte con rinnovato entusiasmo e con nuove speranze. Una su tutte, quella di vedere nuovamente gli stadi pieni per tornare a sentire il cuore pulsante del gioco del calcio, svuotato delle emozioni. Dove vedere il sorteggio del Calendario di Serie A 2020/21 in tv e in streaming Il ... Leggi su newsmondo

