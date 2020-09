«Bravo Silvio, ti trovo in forma!». L’incontro tra Briatore e Berlusconi in Sardegna – Il video (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre) «Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, gli voglio tanto bene, lo trovo in forma, Bravo Silvio!». Con un sorriso smagliante, poche settimane fa – era il 12 agosto – Flavio Briatore faceva sapere a tutti i suoi follower di aver incontrato Silvio Berlusconi durante il soggiorno in Sardegna per le vacanze estive, in un video su Instagram poi diventato virale. Oggi, 2 settembre, l’ex premier è risultato positivo al Coronavirus dopo un secondo tampone eseguito in via precauzionale. Stando a quanto reso noto, Berlusconi si sottopone a un tampone il 25 agosto, giorno in cui Briatore viene ricoverato per Covid. In ... Leggi su open.online

