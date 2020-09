Air Italy: 'Bene la cassa integrazione ma servono progetti per il futuro dei lavoratori' (Di mercoledì 2 settembre 2020) , Visited 59 times, 59 visits today, Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… cassa integrazione in Sardegna: "Entro il 15 maggio… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti ... Leggi su galluraoggi

CTAMELLINI : Air Italy, cronaca di un rilancio fallito: dalla liquidazione ai licenziamenti - CTAMELLINI : Air Italy, verso accordo su cassa integrazione e misure per ricollocare i 1.453 dipendenti della compagnia in liqui… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Air Italy, verso accordo su cassa integrazione e misure per ricollocare i 1.453 dipendenti della compagnia in liquidaz… - fattoquotidiano : Air Italy, verso accordo su cassa integrazione e misure per ricollocare i 1.453 dipendenti della compagnia in liqui… - Noovyis : (Air Italy, verso accordo su cassa integrazione e misure per ricollocare i 1.453 dipendenti della compagnia in liqu… -