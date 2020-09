A scuola solo con mascherine chirurgiche: le regole del CTS (Di mercoledì 2 settembre 2020) A pochi giorni dall’inizio della scuola, si cerca di fare chiarezza, anche considerato il fatto che molti ragazzi hanno già iniziato a frequentare i corsi di recupero, tornando quindi in classe . Nelle ultime ore il CTS aveva deciso di non rendere obbligatori l’utilizzo delle mascherine in classe, laddove fosse possibile mantenere il distanziamento previsto e non ci siano quindi problemi di sovraffollamento, dato dall’elevato numero di alunni in classe. Inoltre, si potrà e si dovrà anche tenere conto della presenza di contagi nella zona interessata, di certo qualora la scuola rientrasse in un focolaio, o in un luogo in cui il numero di casi è elevato, i presidi potrebbero decidere di imporre l’obbligo delle mascherine a scuola. Oggi arriva ... Leggi su ultimenotizieflash

