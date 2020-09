A Ingoria un'umiliazione non è bastata: roba da non credere, ecco dove si candida (Di mercoledì 2 settembre 2020) I precedenti, con tutta evidenza, non gli sono bastati: già, Antonio Ingroia è pronto a scendere in campo. Un'altra volta. Nel 2013 si candidò a premier, raccogliendo una miseria di voti. Oggi l'ex pm ha rimodulato le sue ambizioni: punta alla poltrona di sindaco di Campobello di Mazara, località del Trapanese dove si voterà a ottobre e in cui Ingroia indagò su alcuni fatti di mafia. La candidatura è stata annunciata dal comitato Cambiamo Campobello, secondo cui "è giunto il momento di dare ai cittadini una vera alternativa per le prossime elezioni amministrative di Campobello con un candidato sindaco e una lista civile che diano un forte segnale di cambiamento". Con Ingroia, appunto. Forse, in questo caso, l'ex pm potrebbe avere ... Leggi su liberoquotidiano

