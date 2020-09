Verona, batterio Killer uccide 4 neonati: critrobacter nel lavandino (Di martedì 1 settembre 2020) La relazione della commissione regionale di Igiene e Sanità ha fatto luce sulla vicenda. Il batterio ha ucciso 4 bambini ricoverati in terapia intensiva a Verona Verona, scarsa igiene in ospedale a Borgo Trento. Nel reparto di terapia intensiva neonatale sono morti, a causa del batterio Killer critrobacter 4 neonanti. La relazione della commissione regionale veneta ha fatto luce sull’accaduto. Il batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato in ospedale per prendere l’acqua da dare ai bambini. I morti sono 4 negli ultimi due anni, mentre 9 bambini sono rimasti cerebrolesi, in tutto sono stati colpiti 96 neonati. Secondo il rapporto il rubinetto era letteralmente colonizzato dal ... Leggi su bloglive

