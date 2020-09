Verona, batterio killer per i bambini in ospedale: scoperto il punto di origine (Di martedì 1 settembre 2020) A quasi 2 anni dai primi casi, è stato scoperto dove si annidasse il batterio killer nell’ospedale di Verona, che avrebbe causato la morte di 4 bambini e colpendone un centinaio d’altri. La questione era diventata molto grave, tanto che lo scorso giugno tutto il reparto di Terapia intensiva neonatale era stato chiuso. Ora è stata consegnata una relazione alla Regione, per far luce sulla drammatica vicenda. Primi casi di batterio killer già nel 2018 Contrarre un batterio in ospedale è, purtroppo, una possibile non così rara. Diventa una vera emergenza però se il batterio è un citrobacter, praticamente innocuo per gli adulti ma letale per ... Leggi su thesocialpost

