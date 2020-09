Us Open, Giorgi: esordio sofferto ma vittorioso (Di mercoledì 2 settembre 2020) esordio sofferto ma vittorioso per Camila Giorgi agli Us Open 2020 (53.400.000 di montepremi), secondo Slam della stagione di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La numero uno azzurra, 74esima nel ranking mondiale, ha battuto in rimonta per 2-6 6-1 7-5, dopo quasi due ore di lotta, la belga Alison Van Uytvanck, numero 60 Wta, mettendo a segno il quarto successo in altrettanti confronti.Al secondo turno - oggi mercoledi' - la 28enne di Macerata, alla nona partecipazione al tabellone principale degli US Open dove vanta gli ottavi raggiunti nel 2013, sfidera' la giapponese Naomi Osaka, numero 9 Wta e quarta favorita del ranking, trionfatrice nell'edizione di due anni fa, che ha lasciato un set alla connazionale Misaki Doi. La 22enne di Osaka, ex regina del tennis ... Leggi su ilfogliettone

