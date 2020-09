US Open, Djokovic c’è. Malissimo gli italiani: si salva solo la Giorgi (Di martedì 1 settembre 2020) Si alza il sipario sugli US Open: esordio ok per Djokovic mentre gli italiani al maschile vengono fatti fuori al 1° turno. Si salva solo Camila Giorgi Via agli US Open 2020, il primo grande Slam della stagione dopo il Covid-19. La partenza è nel segno di Novak Djokovic è del suo 24-0 nel 2020: il serbo batte agevolmente Dzumhur con un 6-1 6-4 6-1 ed accede subito al 2° turno. Malissimo gli italiani in campo nel maschile: tutti eliminati. Il primo a salutare è stato Travaglia, battuto in 4 set da Thompson, poi è stata la volta di Sonego (sconfitto da Mannarino) ed infine anche Lorenzi (schiantato da Nakashima). A seguirli, nella notte, anche Gaio (battuto in quattro set da Berankis) e ... Leggi su zon

