Us Open: Cecchinato e Gaio out,Giorgi ok (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 1 SET - Camila Giorgi unica azzurra a sopravvivere alla prima giornata degli Us Open. La tennista 28enne di Macerata, n.74, ha battuto la belga Alison Van Uytvanck, n.60, in tre set, col ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Camila Giorgi unica azzurra a sopravvivere alla prima giornata degli Us Open. La tennista 28enne di Macerata (n.74) ha battuto la belga Alison Van Uytvanck (n.60) in tre set, co ...

US Open 2020, Marco Cecchinato sconfitto in tre set da Lloyd George Harris

A New York, negli Stati Uniti, sono scattati gli US Open di tennis 2020 e nel primo turno del tabellone di singolare maschile l’azzurro Marco Cecchinato è stato sconfitto in tre set dal sudafricano Ll ...

