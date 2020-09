UFFICIALE Arsenal, arriva il difensore Gabriel (Di martedì 1 settembre 2020) L’Arsenal ha annunciato l’arrivo del difensore brasiliano Gabriel Dopo aver trattato a lungo con il Napoli, Gabriel Magalhaes si è accasato all’Arsenal. Tramite diversi post social, i Gunners hanno annunciato l’acquisto del difensore brasiliano dal Lille. Beffata quindi la concorrenza sia degli azzurri che delle altre squadre interessate a lui. 🇧🇷 Welcome to The Arsenal, @biel m04! 👋 pic.twitter.com/xT1idCej8r — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #ASRoma, Mkhitaryan a titolo definitivo: ufficiale la rescissione con l'Arsenal - matcheditz7s : Era a un passo dal Napoli che però non ha mai affondato il colpo per lui e allora Gabriel Magallanes ha cambiato pe… - CalcioMercatoR3 : • UFFICIALE ?? @biel_m04 è un nuovo giocatore dei Gunners ???? @Arsenal #calciomercato - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - Accostato al #Napoli, l'ex #Lille raggiunge #Pepé all'#Arsenal: - zamborey : ???? UFFICIALE ???? ???? #Gabriel è un nuovo giocatore dell'@Arsenal Il difensore brasiliano arriva dal @losclive… -