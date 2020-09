Tiziano Ferro torna ad adottare un altro cagnolino nello stesso canile: ‘Era amico di Beau’ (Di martedì 1 settembre 2020) Ancora una volta Tiziano Ferro non perde occasione per dimostrare la sua grande sensibilità. Dopo la recente scomparsa del suo amato cane Beau, che ha commosso non sono Latina ma l’Italia intera, ha infatti deciso di adottare un altro cane: Jake. La filosofia del cantante, che invita chiunque voglia prendersi un cane a fare lo stesso, rimane la stessa: adottare gli animali direttamente dal canile scegliendo soprattutto esemplari adulti. JAKE Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo. Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

enpaonlus : Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' - HuffPostItalia : Tiziano Ferro adotta Jack: 'Era il migliore amico di Beau. Ci ha detto lui di toglierlo dal canile' - antaertide : RT @la_tinella: Tiziano Ferro che adotta subito un altro cane anziano, che era amico del suo cane in canile, ci ricorda quanto l’amore poss… - CorriereCitta : Tiziano Ferro torna ad adottare un altro cagnolino nello stesso canile: ‘Era amico di Beau’ -