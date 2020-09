Super Mario su Switch con dei remaster dei giochi più iconici? Il progetto esiste ma sarebbe stato rinviato (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo quanto riferito dal podcast dedicato a Nintendo, Nate the Hate, la collezione dedicata ai 35 anni di Mario verranno posticipate verso Natale.Come riportato per la prima volta a marzo, i remaster di Mario su Switch vedranno l'arrivo di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy come parte di una compilation per l'anniversario, originariamente pianificata per coincidere con il 35° compleanno della mascotte Nintendo il 13 settembre 2020. È prevista anche una versione "Deluxe" di 3D World per Wii U.Secondo l'accreditato insider Nate, il piano originale di Nintendo per la collezione 3D prevedeva un annuncio e una celebrazione dell'E3 a giugno in concomitanza con l'apertura pianificata del ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #SuperMario per #NintendoSwitch: le versioni rimasterizzate arriveranno alla fine dell'anno? - manon85 : @ESPN_FDJ Super Mario Ballotelli - NintendOnTweet : Rumor – La Super Mario 35th Anniversary Collection verrà annunciata a breve, lancio previsto per fine anno - NintendoGameBot : Super Mario Mega Fortune - ralloz : RT @Maxxeo: Rosalinda alla fine di Super Mario Galaxy: -

Ultime Notizie dalla rete : Super Mario Sorpresa all'anagrafe: Super Mario non è italiano eSportsMag La collection dei Mario 3D è in arrivo su Switch, ma più tardi del previsto

In questa estate particolare non abbiamo sentito particolarmente la mancanza dell'appuntamento centrale per tutta l'industria videoludica, ovvero l'E3 (cancellato a causa dell'emergenza sanitaria), gr ...

Mario Switch remasters rinviata a dopo il 35° anniversario della serie 31

Stando a una nuova indiscrezione, la raccolta Mario Switch remasters, non ancora annunciata, sarebbe stata rimandata a dopo il 35° anniversario della serie. Stando a una nuova indiscrezione la raccolt ...

In questa estate particolare non abbiamo sentito particolarmente la mancanza dell'appuntamento centrale per tutta l'industria videoludica, ovvero l'E3 (cancellato a causa dell'emergenza sanitaria), gr ...Stando a una nuova indiscrezione, la raccolta Mario Switch remasters, non ancora annunciata, sarebbe stata rimandata a dopo il 35° anniversario della serie. Stando a una nuova indiscrezione la raccolt ...