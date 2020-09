Sorteggio terzo turno di qualicazione Europa League 2020/2021: tabellone e accoppiamenti (Di martedì 1 settembre 2020) A Nyon via al Sorteggio del terzo turno di qualificazione di Europa League 2019/2020. Tutte le partite di qualificazione si giocheranno in gara unica a porte chiuse. Le partite si giocheranno il 24 settembre e se necessario si ricorrerà a supplementari e calci di rigore. Le vincenti andranno agli spareggi di UEFA Europa League. Di seguito gli accoppiamenti: Percorso Principale: Shamrock Rovers (IRL) o AC Milan (ITA) – Bodø/Glimt (NOR) o Žalgiris Vilnius (LTU) Nõmme Kalju (EST) o Mura (SVN) o AGF Aarhus (DEN) – PSV Eindhoven (NED) Charleroi (BEL) – Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) o Partizan (SRB) Hibernians (MLT) o Fehérvár (HUN) – Servette (SUI) o Reims (FRA) St. Gallen ... Leggi su sportface

Lo Young Boys ora conosce quali sono gli ostacoli tra loro e i gironi di Champions League. Come già noto, nel terzo turno preliminare i gialloneri dovranno sfidare i danesi del Midtjylland e qualora d ...

