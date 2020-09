“Sì, è tutto vero!”. Sossio Aruta, la voce circolava da ore. Ed è lui stesso a confermare tutto (Di martedì 1 settembre 2020) Adesso non ci sono più dubbi, infatti è lui stesso a confermarlo. Sossio Aruta è pronto per una nuova avventura. No, stavolta non si tratta di reality show o di un clamoroso ritorno a ‘Uomini e Donne’, visto che è felicemente legato a Ursula Bennardo. La novità riguarda la sua grande passione, ovvero il calcio. Alla soglia dei 50 anni non vuole proprio smettere di giocare e appendere gli scarpini al chiodo. Sul suo social network Instagram ha infatti confermato che scenderà ancora in campo. Riprendendo un articolo che riferiva di questa notizia, il calciatore ha quindi detto: “Sì, è tutto vero!”. Vuole continuare a inanellare record su record e non ha proprio alcuna intenzione di lasciare il mondo calcistico. La sua speranza ... Leggi su caffeinamagazine

marattin : Dobbiamo votare SI al referendum perché ci fa risparmiare 100 mln all’anno, ma dobbiamo dire NO al Pandemic Crisis… - CarloCalenda : Oggi le liste si fanno in questo modo: seggi sicuri per i fedelissimi divisi per correnti, e poi qualche personalit… - IlContiAndrea : Comunque sì, bello tutto per carità, ma vorrei arrivasse prima possibile il vaccino anti #Covid_19 per spararmelo i… - taegukklov : boh, manco si può più sbagliare che vi prendete tutto al personale, ma fatevi una vita grazie. - artsalis_ : Il mio cervello che 'si era lui' 'no non lo era' 'si stesso naso stessa testa stesso tutto' 'aveva la mascherina no… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sì tutto Omotransfobia, Salvini: «Per il Pd è una legge fondamentale: stanno fuori di testa GayNews