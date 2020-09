Scuola, la Provincia concede due plessi al comune di Avellino (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’Amministrazione Provinciale ha concesso al comune di Avellino, per l’anno scolastico 2020/2021, gli immobili siti in via Zigarelli e in via Marotta per far fronte alle esigenze di spazi dell’ente municipale per garantire le lezioni alle scuole di propria competenza. A seguito della richiesta del comune e successivamente alla ricognizione generale sul patrimonio Provinciale da parte degli uffici di Palazzo Caracciolo dalla quale è emersa la disponibilità di tali strutture, il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha approvato con proprio provvedimento l’accordo con il comune di Avellino. L’intesa prevede, inoltre, che l’ISISS ... Leggi su anteprima24

