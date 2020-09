Rallentare video anche immagine per immagine (Di martedì 1 settembre 2020) Per Rallentare un video e fare la moviola di una scena (o di una azione di calcio), possiamo utilizzare alcuni programmi molto facili da usare che permettono di realizzare un video più lento, anche fotogramma per fotogramma, quasi fino a fermarsi. Questi video sono molto belli da realizzare e da condividere su Facebook o su Instagram: sono il modo più facile per catturare molti Like e molti follower.Senza scomodare i programmi più costosi per Windows (possono essere necessari anche 2000€!), in questa guida vi mostreremo i migliori programmi gratuiti per Rallentare video su PC con sistema operativo Windows, così da poterli caricare subito sui social o trasferirli sul telefono via cavo USB o via Wi-Fi.LEGGI ... Leggi su navigaweb

Vercana (Como), 30 agosto 2020 - Riaperta la Statale Regina interrotta da venerdì notte a Vercana per una frana di 400 metri cubi di sassi e fango. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco e di oltre un ...

L’incidente di Viñales, il video della caduta: resta senza freni e si butta dalla sua Yamaha

Tragedia sfiorata al Gp di Stiria. Lo spagnolo si è gettato a 220 km all’ora, la moto è andata avanti come un proiettile contro le protezioni e ha preso fuoco | CorriereTv Dramma sfiorato durante il G ...

