Oroscopo dell'amore e del sesso di settembre 2020, previsioni e accoppiamenti ideali (Di martedì 1 settembre 2020) Oroscopo e sesso. Aspettati che settembre sia un mese di responsabilità mentre i pianeti si riuniscono per aiutarci a vedere i modi in cui le nostre parole, valori e convinzioni non sono allineati con le nostre azioni e i passi che possiamo intraprendere per mettere le cose a posto. Il mese si apre con un'emozionante Luna piena in Pesci il 2 settembre, che evidenzia il modo in cui le nostre convinzioni modellano il modo in cui trattiamo gli altri e come siamo trattati in cambio. Per alcuni, questa luna piena mostrerà dove abbiamo bisogno di confini più sani o di essere più generosi. Il 5 il loquace Mercurio si muoverà in Bilancia, incentivando a migliorare l'ambito delle comunicazioni e delle trattative. Il giorno successivo, il ... Leggi su gqitalia

Caro Sagittario, come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox oggi e nei giorni a venire dovreste trovare la voglia e il tempo di rinverdire un sentimento. Sul lavoro è ora di rimboccarsi le maniche, ...

In questo insolito settembre, l'astrologa svela le previsioni per il back to office (anche da remoto) dei 12 segni. Ecco che cosa aspettarsi dalla fase post vacanze In quanti sono già alle prese con i ...

