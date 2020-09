Maltrattamento di animali e uccellagione: denunciata una persona (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Durante un servizio di controllo del territorio svolto nel pomeriggio di ieri in Ariano Irpino, i Carabinieri della locale Stazione hanno colto in flagranza un uomo di Giugliano, nell’intento di catturare fauna selvatica protetta. Il predetto aveva realizzato una trappola a molla con una rete a maglia stretta, nella quale i volatili venivano attirati mediante un richiamo, posizionata nei pressi di una pozza d’acqua dove gli stessi si abbeveravano. A suo carico è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per i reati di Maltrattamento di animali e uccellagione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Tre cardellini, dopo essere stati fatti visitare da personale del servizio ... Leggi su anteprima24

lifegate : Ecco a quale regione italiana spetta il triste record di reati contro gli #animali. #Zoomafia #Zoomafia2020… - _Carabinieri_ : Maltrattamento di animali, bracconaggio ittico, deterioramento di habitat e frode in commercio: questi i reati cont… - CrisciGloria : RT @PlanetSurfinia: #4?????????????????? Per Favore Condividere ???????????????? ???????????????? Zoomafia 2020, è allarme sul maltrattamento degli animali… - monicamondini : RT @OIPAonlus: #Valsamoggia, cadaveri di #animali nel freezer, 24 #cani e 12 #gatti segregati: blitz e sequestro delle #guardie dell’#OIPA… - bassarelli : RT @OIPAonlus: #Valsamoggia, cadaveri di #animali nel freezer, 24 #cani e 12 #gatti segregati: blitz e sequestro delle #guardie dell’#OIPA… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattamento animali Zoomafia 2020, è allarme sul maltrattamento degli animali LifeGate Qualcuno ha dipinto questo cane randagio di nero e arancione per farlo somigliare a una tigre

L’ennesimo maltrattamento sugli animali: un cane randagio in Malaysia è stato dipinto di nero e arancione con la vernice, per farlo assomigliare a una tigre. A denunciare l’accaduto la Persatuan Haiwa ...

"Cani maltrattati, è un equivoco"

A seguito dell’ispezione gli animali sono stati trasferiti al canile intercomunale e il proprietario denunciato per maltrattamento animale. "Genitori e cuccioli erano custoditi in una veranda – spiega ...

L’ennesimo maltrattamento sugli animali: un cane randagio in Malaysia è stato dipinto di nero e arancione con la vernice, per farlo assomigliare a una tigre. A denunciare l’accaduto la Persatuan Haiwa ...A seguito dell’ispezione gli animali sono stati trasferiti al canile intercomunale e il proprietario denunciato per maltrattamento animale. "Genitori e cuccioli erano custoditi in una veranda – spiega ...