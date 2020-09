LIVE - Castel di Sangro, day 9: torelli, esercitazioni tecniche e partitella, applausi per Lozano, out Ounas (Di martedì 1 settembre 2020) Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE 18.40 - Si inizia a far sentire la fatica considerando che il Napoli s'è allenato anche questa mattina18. Leggi su tuttonapoli

18.23 - A segno anche Ghoulam per i gialli, dall'altro lato Lozano spara sotto la traversa per gli arancioni dopo una bella imbeccata di Demme. 18.22 - Subito a segno Palmiero, mentre Contini salva ne ...

LIVE - Castel di Sangro, day 9: inizia la seduta pomeridiana, out Ounas

18.15 - Esercitazione con passaggio, tocco di prima e cambio di posizione mentre Gattuso si fa sentire chiedendo precisione e movimento. 18.10 - Out finora Ounas ed i tre portieri, evidentemente impeg ...

